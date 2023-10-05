Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийским средствам и по складу боеприпасов противника.
За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.
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