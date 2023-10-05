Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Підрозділами ракетних військ України нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.
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