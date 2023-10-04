Канадські військові вчають українців вести бій в міських умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українські військовослужбовці навчаються в канадських бійців необхідним на полі бою навичкам, повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER, передає УНН.
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“Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах”, - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що військові навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.
Нагадаємо, в середині вересня майже 1000 українських морських піхотинців пройшли десантну підготовку у Британії і повернулися додому.
Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах на південному сході Англії під час 16-ї ротації. pic.twitter.com/AO2au0JFSn— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 3, 2023