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Канадські військові вчають українців вести бій в міських умовах

Канадські військові вчають українців вести бій в міських умовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українські військовослужбовці навчаються в канадських бійців необхідним на полі бою навичкам, повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER, передає УНН.

Цитата

“Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах”, - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що військові навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

Нагадаємо, в середині вересня майже 1000 українських морських піхотинців пройшли десантну підготовку у Британії і повернулися додому. 

Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах на південному сході Англії під час 16-ї ротації. pic.twitter.com/AO2au0JFSn

— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 3, 2023

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