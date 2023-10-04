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Канадские военные учат украинцев вести бой в городских условиях.

Канадские военные учат украинцев вести бой в городских условиях.

Киев • УНН

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Киев. 4 октября. УН. Украинские военнослужащие обучаются у канадских бойцов необходимым на поле боя навыкам, сообщила канадская тренировочная миссия UNIFIER, передает УНН.

Цитата

“Пехотинцы канадской армии из 3-го батальона Королевского канадского полка, командированные в рамах #Опюнифайер, демонстрируют украинским новобранцам методы ведения боевых действий в городских условиях”, - говорится в сообщении.

отмечается, что военные учения проходят на юго-востоке Англии во время 16-й ротации.

Напомним, в середине сентября почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и вернулись домой. 

Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах на південному сході Англії під час 16-ї ротації. pic.twitter.com/AO2au0JFSn

— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 3, 2023

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