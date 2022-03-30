Повітряні сили збили одразу три літаки противника на Слобожанському напрямку

Цитата

“Підвищуємо ставки. Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку”, - повідомили у ПК.

Раніше

Як писав УНН, однією з бойових бригад Сухопутних військ Збройних Сил України у середу було знищено колону російської техніки.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу, станом на ранок 30 березня росія внаслідок вторгнення в Україну втратила приблизно 17 300 військових та понад 600 танків.