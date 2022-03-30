Повітряні сили збили одразу три літаки противника на Слобожанському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Повітряні сили збили у середу три літаки і один безпілотник на Слобожанському напрямку. Про це інформує у Facebook Повітряне командування “Схід”, пише УНН.
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“Підвищуємо ставки. Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку”, - повідомили у ПК.
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Як писав УНН, однією з бойових бригад Сухопутних військ Збройних Сил України у середу було знищено колону російської техніки.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу, станом на ранок 30 березня росія внаслідок вторгнення в Україну втратила приблизно 17 300 військових та понад 600 танків.