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Воздушные силы сбили сразу три самолета противника на Слобожанском направлении

Киев • УНН

 • 143400 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Воздушные силы сбили в среду три самолета и один беспилотник на Слобожанском направлении. Об этом информирует в Facebook воздушное командование “Восток”, пишет УНН.

Воздушные силы сбили сразу три самолета противника на Слобожанском направлении

Цитата

“Повышаем ставки. Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении”, - сообщили в НК.

Ранее

Как писал УНН, одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в среду была уничтожена колонна российской техники.

Напомним

По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 30 марта Россия в результате вторжения в Украину потеряла примерно 17 300 военных и более 600 танков.

Украинские Национальные Новости

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