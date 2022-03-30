Воздушные силы сбили сразу три самолета противника на Слобожанском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Воздушные силы сбили в среду три самолета и один беспилотник на Слобожанском направлении. Об этом информирует в Facebook воздушное командование “Восток”, пишет УНН.
Цитата
“Повышаем ставки. Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении”, - сообщили в НК.
Ранее
Как писал УНН, одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в среду была уничтожена колонна российской техники.
Напомним
По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 30 марта Россия в результате вторжения в Украину потеряла примерно 17 300 военных и более 600 танков.