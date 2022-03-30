Бійці ЗСУ знищили колону техніки російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Однією з бойових бригад Сухопутних військ Збройних Сил України було знищено колону російської техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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“Однією з бойових бригад Сухопутних військ ЗС України знищено колону техніки російських окупантів”, - повідомляє Генштаб.
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За даними ГШ, з близько півтора десятка одиниць, що пересувались, п’ять було знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу, станом на ранок 30 березня росія внаслідок вторгнення в Україну втратила приблизно 17 300 військових та понад 600 танків.