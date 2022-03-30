Бойцы ВСУ уничтожили колонну техники российских оккупантов

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“Одной из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины уничтожена колонна техники российских оккупантов", - сообщает Генштаб.

Детали

По данным ГШ, из около полутора десятка единиц, которые передвигались, пять были уничтожены полностью. Другие имеют повреждения разной степени.

Напомним

По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 30 марта россия в результате вторжения в Украину потеряла примерно 17 300 военных и более 600 танков.