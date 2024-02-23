Повітряні сили ЗСУ виявили ворожі безпілотники у Київській області
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили про виявлення ворожих безпілотників у Київській області, причому один безпілотник рухається на північний захід у Макарівському районі, а інший постійно змінював курс на півночі Київщини.
Виявлено ворожі безпілотники у Київській області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні сили України інформують про виявлення безпілотного літального апарату (БпЛА) в Макарівському районі Київської області. За офіційною інформацією, безпілотник рухається на північно-західному курсі.
За даними, БпЛА також був виявлений у північній частині Київщини в районі Прип'яті, який характеризується постійною зміною свого курсу.
Повітряні сили зафіксували безпілотники "Shahed" у двох областях України23.02.24, 22:08 • 48764 перегляди