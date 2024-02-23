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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 21:31  •  1973 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в Киевской области, причем один беспилотник движется на северо-запад в Макаровском районе, а другой постоянно менял курс на севере Киевщины.

Обнаружены вражеские беспилотники в Киевской области. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы Украины информируют об обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Макаровском районе Киевской области. По официальной информации, беспилотник движется на северо-западном курсе.

По данным, БпЛА также был обнаружен в северной части Киевщины в районе Припяти, который характеризуется постоянным изменением своего курса.

Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины23 февраля 2024, 20:08 • 21525 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

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Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

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рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

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