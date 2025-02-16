Повітряні сили знищили 95 БпЛА за ніч – скільки не долетіли до цілей
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 143 дронами та 2 балістичними ракетами з різних напрямків. ППО знищила 95 ударних БПЛА у 10 областях, ще 46 дронів-імітаторів не досягли цілей.
У ніч проти 16 лютого 2025 року росія здійснила масовану повітряну атаку, запустивши 143 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Шаталово. Про це повідомляють Повітряні сили, передає УНН.
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Зазначається, що окупанти також запустили дві балістичні ракети з окупованого Криму, які були націлені по Одещині.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Станом на 09:00 захисники неба підтвердили знищення 95 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у десяти областях України:
• Харківська
• Полтавська
• Сумська
• Чернігівська
• Черкаська
• Київська
• Житомирська
• Хмельницька
• Дніпропетровська
• Миколаївська
Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто не досягли своїх цілей і не спричинили негативних наслідків.
Крім того, від атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.
Нагадаємо
У ніч проти 16 лютого росія атакувала "Шахедами" місто Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа та постраждала людина.
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