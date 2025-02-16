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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122825 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182800 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147207 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138729 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117314 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107974 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Повітряні сили знищили 95 БпЛА за ніч – скільки не долетіли до цілей

Повітряні сили знищили 95 БпЛА за ніч – скільки не долетіли до цілей

Київ • УНН

 • 34348 перегляди

Росія атакувала Україну 143 дронами та 2 балістичними ракетами з різних напрямків. ППО знищила 95 ударних БПЛА у 10 областях, ще 46 дронів-імітаторів не досягли цілей.

У ніч проти 16 лютого 2025 року росія здійснила масовану повітряну атаку, запустивши 143 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Шаталово. Про це повідомляють Повітряні сили, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що окупанти також запустили дві балістичні ракети з окупованого Криму, які були націлені по Одещині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

- йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 захисники неба підтвердили знищення 95 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у десяти областях України:

• Харківська

• Полтавська

• Сумська

• Чернігівська

• Черкаська

• Київська

• Житомирська

• Хмельницька

• Дніпропетровська

• Миколаївська

Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто не досягли своїх цілей і не спричинили негативних наслідків.

Крім того, від атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Нагадаємо

У ніч проти 16 лютого росія атакувала "Шахедами" місто Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа та постраждала людина.

На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків16.02.25, 08:27 • 58953 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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