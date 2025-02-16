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Воздушные силы уничтожили 95 БпЛА за ночь - сколько не долетели до целей

Воздушные силы уничтожили 95 БпЛА за ночь - сколько не долетели до целей

Киев  •  УНН

 • 5515 просмотра

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россия атаковала Украину 143 дронами и 2 баллистическими ракетами с разных направлений. ПВО уничтожила 95 ударных БПЛА в 10 областях, еще 46 дронов-имитаторов не достигли целей.

В ночь на 16 февраля 2025 года россия осуществила массированную воздушную атаку, запустив 143 ударные беспилотники типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов из направлений Орел, Брянск, Шаталово. Об этом сообщают Воздушные силы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты также запустили две баллистические ракеты из оккупированного Крыма, которые были нацелены по Одесской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины

- говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 защитники неба подтвердили уничтожение 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в десяти областях Украины:

- Харьковский

- Полтавский

- Сумской

- Черниговский

- Черкасская

- Киевский

- Житомирский

- Хмельницкая

- Днепропетровская

- Николаевская

Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, то есть не достигли своих целей и не повлекли негативных последствий.

Кроме того, от атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесская область.

Напомним

В ночь на 16 февраля россия атаковала "Шахедами" город Николаев, в результате чего возник пожар и пострадал человек.

На Киевщине после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий16.02.25, 08:27 • 13379 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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