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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий

Киев  •  УНН

 • 1861 просмотра

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российские беспилотники атаковали Киевскую область ночью 16 февраля, тревога длилась 5 часов. В Бориспольском районе поврежден склад, в Броварском - 5 частных домов, пострадавших нет.

В ночь на 16 февраля россия в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 5 часов. Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской областной военной администрации (ОВА) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 16 февраля в результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. 

По информации ГСЧ, в Борисполе из-за удара загорелась кровля складского здания. Пожарные оперативно потушили огонь в 03:40. Пострадавших нет.

В Броварском районе взрывная волна повредила 5 частных домов, к счастью, без жертв

- говорится в заметке ГСЧС.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

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В ОВА сообщили, что всем людям, чье жилье было повреждено, будет оказана необходимая помощь.

Напомним

Враг 40 раз обстрелял Сумскую область. В результате атак в двух громадах повреждены жилые дома, травмирован человек.

Нужно достичь сначала остановки огня в Украине - Келлог15.02.25, 16:19 • 21498 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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