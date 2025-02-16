На Киевщине после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий
Киев • УНН
российские беспилотники атаковали Киевскую область ночью 16 февраля, тревога длилась 5 часов. В Бориспольском районе поврежден склад, в Броварском - 5 частных домов, пострадавших нет.
В ночь на 16 февраля россия в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 5 часов. Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской областной военной администрации (ОВА) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
Отмечается, что в воскресенье, 16 февраля в результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства.
По информации ГСЧ, в Борисполе из-за удара загорелась кровля складского здания. Пожарные оперативно потушили огонь в 03:40. Пострадавших нет.
В Броварском районе взрывная волна повредила 5 частных домов, к счастью, без жертв
Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.
В ОВА сообщили, что всем людям, чье жилье было повреждено, будет оказана необходимая помощь.
Напомним
Враг 40 раз обстрелял Сумскую область. В результате атак в двух громадах повреждены жилые дома, травмирован человек.
Нужно достичь сначала остановки огня в Украине - Келлог15.02.25, 16:19 • 21498 просмотров