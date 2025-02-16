Ворог за добу 40 разів обстріляв Сумщину: пошкоджені будинки, є травмований
Київ • УНН
За добу окупанти обстріляли 8 громад Сумської області, зафіксовано 62 вибухи. Внаслідок атак пошкоджено 9 приватних будинків та травмовано одну цивільну особу.
Ворог 40 разів обстріляв Сумщину. Внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована людина. Про це інформує Сумська обласна адміністрація в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Згідно з оперативною інформацією станом на 21:00 15.02.2025р. протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 62 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади
Зазначається, що у двох громадах Сумської області внаслідок ворожих ударів пошкоджені 9 приватних житлових будинків, є травмований.
По Юнаківській громаді росіяни вдарили FPV-дронами з артилерії, завдали авіаційного удару з використанням КАБ – у громаді зафіксували понад 10 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватних житлових будинки.
По Сумській громаді ворог здійснив удар з використанням БпЛА. Внаслідок удару травмована цивільна особа, пошкоджені 5 приватних житлових будинків.
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