Враг за сутки 40 раз обстрелял Сумскую область: повреждены дома, есть травмированный
Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли 8 громад Сумской области, зафиксировано 62 взрыва. В результате атак повреждены 9 частных домов и травмирован один гражданский человек.
Враг 40 раз обстрелял Сумщину. В результате атак в двух общинах повреждены жилые дома, травмирован человек. Об этом информирует Сумская областная администрация в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 21:00 15.02.2025р. в течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады
Отмечается, что в двух громадах Сумской области в результате вражеских ударов повреждены 9 частных жилых домов, есть травмированный.
По Юнаковской общине россияне ударили FPV-дронами из артиллерии, нанесли авиационный удар с использованием КАБ - в общине зафиксировали более 10 взрывов. В результате атаки повреждены 4 частных жилых дома.
По Сумской громаде враг совершил удар с использованием БПЛА. В результате удара травмирован гражданский человек, повреждены 5 частных жилых домов.
Напомним
На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.
Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст15.02.25, 15:13 • 20776 просмотров