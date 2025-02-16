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Враг за сутки 40 раз обстрелял Сумскую область: повреждены дома, есть травмированный

Враг за сутки 40 раз обстрелял Сумскую область: повреждены дома, есть травмированный

Киев  •  УНН

 • 702 просмотра

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За сутки оккупанты обстреляли 8 громад Сумской области, зафиксировано 62 взрыва. В результате атак повреждены 9 частных домов и травмирован один гражданский человек.

Враг 40 раз обстрелял Сумщину. В результате атак в двух общинах повреждены жилые дома, травмирован человек. Об этом информирует Сумская областная администрация в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 21:00 15.02.2025р. в течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады

- говорится в заметке.

Отмечается, что в двух громадах Сумской области в результате вражеских ударов повреждены 9 частных жилых домов, есть травмированный.

По Юнаковской общине россияне ударили FPV-дронами из артиллерии, нанесли авиационный удар с использованием КАБ - в общине зафиксировали более 10 взрывов. В результате атаки повреждены 4 частных жилых дома.

По Сумской громаде враг совершил удар с использованием БПЛА. В результате удара травмирован гражданский человек, повреждены 5 частных жилых домов.

Напомним

На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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