На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

У ніч на 16 лютого росія в черговий раз атакували Київщину безпілотниками. Тривога тривала понад 5 годин. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської обласної військової адміністрації (ОВА) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зазначається, що в неділю, 16 лютого внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва.

За інформацією ДСН, у Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.

У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків, на щастя, без жертв - йдеться у дописі ДСНС.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

У ОВА повідомили, що всім людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надано необхідну допомогу.

Нагадаємо

Ворог 40 разів обстріляв Сумщину. Внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована людина.

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