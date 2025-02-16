На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків
Київ • УНН
російські безпілотники атакували Київську область вночі 16 лютого, тривога тривала 5 годин. У Бориспільському районі пошкоджено склад, у Броварському - 5 приватних будинків, постраждалих немає.
У ніч на 16 лютого росія в черговий раз атакували Київщину безпілотниками. Тривога тривала понад 5 годин. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської обласної військової адміністрації (ОВА) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Деталі
Зазначається, що в неділю, 16 лютого внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва.
За інформацією ДСН, у Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.
У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків, на щастя, без жертв
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
У ОВА повідомили, що всім людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надано необхідну допомогу.
Нагадаємо
Ворог 40 разів обстріляв Сумщину. Внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована людина.
Потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні - Келлог15.02.25, 16:19 • 24395 переглядiв