На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

ukenru
05:23 • 3951 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120753 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181718 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146197 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137980 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116932 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107700 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102958 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140880 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134090 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 32235 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 34028 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 44151 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 31580 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 37836 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140880 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139902 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274005 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302870 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 7720 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 55156 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111178 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134090 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116510 перегляди
Актуальне
На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

На Київщині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

Київ • УНН

 • 58953 перегляди

російські безпілотники атакували Київську область вночі 16 лютого, тривога тривала 5 годин. У Бориспільському районі пошкоджено склад, у Броварському - 5 приватних будинків, постраждалих немає.

У ніч на 16 лютого росія в черговий раз атакували Київщину безпілотниками. Тривога тривала понад 5 годин. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської обласної військової адміністрації (ОВА) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

Зазначається, що в неділю, 16 лютого внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. 

За інформацією ДСН, у Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.

У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків, на щастя, без жертв

- йдеться у дописі ДСНС.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

ImageImageImageImage

У ОВА повідомили, що всім людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надано необхідну допомогу.

Нагадаємо

Ворог 40 разів обстріляв Сумщину. Внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована людина.

Потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні - Келлог15.02.25, 16:19 • 24395 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиївКиївщина
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами