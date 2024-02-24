Повітряні сили виявили ворожі "Шахеди", які прямували до Дніпра
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення російських безпілотників "Шахед", які прямували до міста Дніпро в Дніпропетровській області.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про виявлення російських "Шахедів" на Дніпропетровщині, які рухаються курсом на Дніпро. Передає УНН.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у Сумській та "Шахеди" у Дніпропетровській областях24.02.24, 23:43 • 28963 перегляди