Потужність енергоблока №2 на Південноукраїнській АЕС знижено до 66% - Держатомрегулювання

На Південноукраїнській атомній електростанції було призупинено роботу насосного агрегату, який забезпечує прокачку води через реактор, тому було знижено потужність енергоблока №2 на АЕС до 66%. Про це розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

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На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію одного з чотирьох насосного агрегатів, який забезпечує прокачку води через реактор. Цей агрегат наразі зупинено і у зв’язку з цим знижено потужність енергоблока №2 на АЕС до 66%. І наразі "Енергоатом" планує комплекс заходів з відновлення експлуатаційного стану цього насосного агрегату і після цього енергоблок повернеться в роботу на номінальній потужності - сказав Коріков.

Він зазначив, що "Енергоатом" робить все, щоб зробити відновлення насосного агрегату безпечно та оптимально.

Нагадаємо

Вчора, 4 вересня, повідомлялося, що на Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не було жодних аварій, які могли завадити роботі енергоблока. У відомстві наголошують, що також подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.