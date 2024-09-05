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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:02  •  8756 просмотра

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На Южноукраинской АЭС остановлен насосный агрегат из-за повышенной вибрации, что привело к снижению мощности энергоблока №2 до 66%. «Энергоатом» планирует возобновить работу агрегата и вернуть блок на номинальную мощность.

На Южноукраинской атомной электростанции была приостановлена работа насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор, поэтому была снижена мощность энергоблока №2 на АЭС до 66%. Об этом рассказал председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

Детали

На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация одного из четырех насосных агрегатов, который обеспечивает прокачку воды через реактор. Этот агрегат сейчас остановлен и в связи с этим снижена мощность энергоблока №2 на АЭС до 66%. И сейчас "Энергоатом" планирует комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационного состояния этого насосного агрегата и после этого энергоблок вернется в работу на номинальной мощности

- сказал Кориков.

Он отметил, что "Энергоатом" делает все, чтобы сделать восстановление насосного агрегата безопасно и оптимально.

Напомним

Вчера, 4 сентября, сообщалось, что на Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя энергоблок на 600 МВт.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что на Южно-Украинской АЭС не было никаких аварий, которые могли помешать работе энергоблока. В ведомстве отмечают, что также событие не связано с проведением ремонтной кампании.

Павел Башинский

Павел Башинский

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