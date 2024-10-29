Потужні вибухи в Луганську: окупанти евакуюють місцевих жителів
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську уражено артилерійський склад боєприпасів 123-ї мотострілецької бригади рф. Через потужні вибухи та дим окупаційна влада проводить евакуацію прилеглих районів.
У тимчасово окупованому Луганську внаслідок "прильоту " уражений артилерійський склад із боєприпасами 123-тої окремої мотострілецької бригади рф, повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram, пише УНН.
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Повідомляється, що в Луганську було уражено артилерійський склад БК 123 ОМСБр. Гауляйтер Пасічник повідомив про евакуацію жителів прилеглих районів
Раніше повідомлялось, що Луганську зафіксовано три потужні вибухи, ймовірно на складі боєприпасів. Стовп диму від вибухів видно з усіх куточків міста.