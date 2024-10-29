В окупованому Луганську "приліт": що відомо
Київ • УНН
У Луганську зафіксовано три потужні вибухи, ймовірно на складі боєприпасів. Стовп диму від вибухів видно з усіх куточків міста.
У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про "приліт". Кадрами поділився журналіст Денис Казанський у Telegram, пише УНН.
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"Луганськ. Якісний приліт. Схоже, на вибух складу б/к", - написав Казанський.
З його слів, у місті пролунали три потужні вибухи.
"Стовп диму видно з усіх куточків міста", - зазначив Казанський.
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