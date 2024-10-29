В оккупированном Луганске "прилет": что известно
Киев • УНН
В Луганске зафиксировано три мощных взрыва, вероятно на складе боеприпасов. Столб дыма от взрывов видно со всех уголков города.
Во временно оккупированном Луганске сообщают о "прилете". Кадрами поделился журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Луганск. Качественный прилет. Похоже, на взрыв склада б/к", - написал Казанский.
По его словам, в городе прогремели три мощных взрыва.
"Столб дыма виден со всех уголков города", - отметил Казанский.
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