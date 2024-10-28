В Бердянске взорвали стратегический мост: какие последствия для оккупантов
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске ГУР и движение сопротивления взорвали железнодорожный мост, который использовался для военных перевозок. Уничтожение объекта полностью парализовало железнодорожное сообщение с городом.
Во временно оккупированном Бердянске ГУР и местное движение сопротивления уничтожили железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов. Об этом УНН сообщили источники в разведке.
О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером.
Вследствие успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту
Как добавили в разведке, уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность довезти горюче-смазочные материалы, оружие и боеприпасы для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.
«И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что «все мосты стоят целые», никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют», - добавил источник УНН.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого был взорван железнодорожный мост.