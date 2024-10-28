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У Бердянську підірвали стратегічний міст: які наслідки для окупантів

Київ • УНН

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У тимчасово окупованому Бердянську ГУР та рух опору підірвали залізничний міст, який використовувався для військових перевезень. Знищення об'єкту повністю паралізувало залізничне сполучення з містом.

У Бердянську підірвали стратегічний міст: які наслідки для окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську ГУР та місцевий рух опору знищили залізничний міст, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів.  Про це УНН повідомили джерела в розвідці. 

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах вчора ввечері.

Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту

- вказали джерела УНН. 

Як додали в розвідці, знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.

"І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що "все мосты стоят целые", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", - додало джерело УНН

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого було підірвано залізничний міст.

Павло Башинський

Павло Башинський

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