Мощные взрывы в Луганске: оккупанты эвакуируют местных жителей
Киев • УНН
Во временно оккупированном Луганске поражен артиллерийский склад боеприпасов 123-й мотострелковой бригады рф. Из-за мощных взрывов и дыма оккупационные власти проводят эвакуацию прилегающих районов.
Во временно оккупированном Луганске в результате «прилета» поражен артиллерийский склад с боеприпасами 123-й отдельной мотострелковой бригады рф, заявил журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в Луганске был поражен артиллерийский склад БК 123 ОМСБр. Гауляйтер Пасечник сообщил об эвакуации жителей близлежащих районов
Ранее сообщалось, что Луганске зафиксировано три мощных взрыва, вероятно на складе боеприпасов. Столб дыма от взрывов видно со всех уголков города.