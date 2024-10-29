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Мощные взрывы в Луганске: оккупанты эвакуируют местных жителей

Киев  •  УНН

11:53 • 3994 просмотра

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Во временно оккупированном Луганске поражен артиллерийский склад боеприпасов 123-й мотострелковой бригады рф. Из-за мощных взрывов и дыма оккупационные власти проводят эвакуацию прилегающих районов.

Во временно оккупированном Луганске в результате «прилета» поражен артиллерийский склад с боеприпасами 123-й отдельной мотострелковой бригады рф, заявил журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в Луганске был поражен артиллерийский склад БК 123 ОМСБр. Гауляйтер Пасечник сообщил об эвакуации жителей близлежащих районов

- написал Казанский.

Ранее сообщалось, что Луганске зафиксировано три мощных взрыва, вероятно на складе боеприпасов. Столб дыма от взрывов видно со всех уголков города.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
luhanskЛуганск