Потрібно зосередитися на вакцинації пенсіонерів, адже вони найвразливіша категорія населення - Степанов

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“Ми тільки всі будемо раді, щоб ми зробили до кінця року ту кількість щеплень, яку прогнозує зараз МОЗ, я можу підтвердити, що потужності системи охорони здоров’я повністю готові для такої кількості проведення щеплень, але тут важливе інше, саме які категорії ми щеплюємо”, — сказав Степанов.

Деталі

За його словами, в Україні більш як 90% людей, які пребувають в лікарнях та реанімаціях — це люди старше за 60 років.

“Це наші пенсіонери. Якщо ви подивитесь на динаміку щеплень саме цієї категорії, то вона від загальної кількості складає до 25%, а від загальної кількості пенсіонерів близько 15-17%. Це дуже мало, бо саме вони найвразливіша категорія населення, які поповнюють цю страшну статистику, яку ми бачимо. Саме треба зосередитися на (вакцинації — ред.) цієї категорії населення, окрім всіх інших, які мають доступ до вакцинації”, — розповів Степанов.

Додамо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні до кінця 2021 року планують вакцинувати близько 24-25 мільйонів людей.

Доповнення

Степанов раніше повідомляв, що найвразливішою категорією хворіючих на коронавірус є люди категорії 60+, тож владі необхідно посилювати інформаційну кампанію та заохочувати їх вакцинуватися.

На початку жовтня повідомлялося, що в Україні мають розгорнути окрему кампанію з вакцинації пенсіонерів, адже тоді з 11 мільйонів вакциновано було лише близько чверті з них.