Нужно сосредоточиться на вакцинации пенсионеров, ведь они самая уязвимая категория населения – Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украине нужно сосредоточиться на вакцинации пенсионеров от COVID-19, ведь более 90% людей, которые находятся в больницах и реанимациях — это люди старше 60 лет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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“Мы только все будем рады, чтобы мы сделали до конца года то количество прививок, которое прогнозирует сейчас Минздрав, я могу подтвердить, что мощности системы здравоохранения полностью готовы для такого количества прививок, но здесь важно другое, именно какие категории мы прививаем”, — сказал Степанов.
Подробности
По его словам, в Украине более 90% людей, которые находятся в больницах и реанимациях — это люди старше 60 лет.
Это наши пенсионеры. Если вы посмотрите на динамику прививок этой категории, то она от общего количества составляет до 25%, а от общего количества пенсионеров около 15-17%. Это очень мало, потому что именно они наиболее уязвимая категория населения, которые пополняют эту страшную статистику, которую мы видим. Именно нужно сосредоточиться на (вакцинации — ред.) этой категории населения, кроме всех других, имеющих доступ к вакцинации", — рассказал Степанов.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что в Украине до конца 2021 года планируют вакцинировать около 24-25 миллионов человек.
Дополнение
Степанов ранее сообщал, что наиболее уязвимой категорией заболевших коронавирусом являются люди категории 60+, поэтому властям необходимо усиливать информационную кампанию и поощрять их вакцинироваться.
В начале октября сообщалось, что в Украине должны развернуть отдельную кампанию по вакцинации пенсионеров, ведь тогда из 11 миллионов вакцинировано было только около четверти из них.