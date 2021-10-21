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Мало мотивації: Степанов розповів, як стимулювати людей 60+ вакцинуватись від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Найвразливішою категорією хворіючих на коронавірус є люди категорії 60+, тож владі необхідно посилювати інформаційну кампанію та заохочувати їх вакцинуватися. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Мало мотивації: Степанов розповів, як стимулювати людей 60+ вакцинуватись від COVID-19

Цитата

“Комунікаційна кампанія мала б дійти до кожної людини, особливо до найуразливішої категорії 60+. Людям треба дати відповіді на запитання, які в них є... Якщо ми в якості преференції будемо казати, що всі вакциновані зможуть піти у ресторан, або поїхати за кордон, вибачте будь-ласка, у нас бабусі не їздять за кордон, та не ходять по ресторанах. Вони рахують копійки, як прожити від пенсії до пенсії”, — заявив Степанов.

Деталі

За словами колишнього очільника МОЗ, для літніх людей умови та стимул вакцинації від коронавірусу не є у пріоритеті, оскільки покоління цих людей має фінансові проблеми, зокрема, із пенсійним забезпеченням. Степнов зазначив, що влада мала б почати надавати грошову винагороду як стимул вакцинації від коронавірусу.

“Я пропонував: чому ми не можемо всім пенсіонерам, які вакцинувалися та будуть вакцинуватися, дати 1 тисячу гривень за цю вакцинацію. Ви витратите 12 млрд гривень, але ви витратите ці кошти абсолютно на добру справу”, — додав Степанов.

Додамо

Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у найближчий час ситуація з коронавірусною хворобою буде погіршуватися, та наразі зроблено все, щоб Україна мала саме такий розклад подій.

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.

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