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Мало мотивации: Степанов рассказал, как стимулировать людей 60+ прививаться от COVID-19

Киев • УНН

 • 22174 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Уязвимой категорией болеющих коронавирусом являются люди категории 60+, поэтому власти необходимо усиливать информационную кампанию и поощрять их вакцинироваться. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Мало мотивации: Степанов рассказал, как стимулировать людей 60+ прививаться от COVID-19

Цитата

"Коммуникационная кампания должна дойти до каждого человека, особенно в наиболее уязвимой категории 60+. Людям надо дать ответы на вопросы, которые у них есть ... Если мы в качестве преференции будем говорить, что все вакцинированные смогут пойти в ресторан или поехать за границу, простите пожалуйста, у нас бабушки не ездят за границу, не ходят по ресторанам. Они считают копейки, как прожить от пенсии до пенсии", - заявил Степанов.

Детали

По словам бывшего главы Минздрава, престарелым условия и стимул вакцинации от коронавируса не являются в приоритете, поскольку поколение этих людей имеет финансовые проблемы, в частности, с пенсионным обеспечением. Степнов отметил, что власть должна начать предоставлять денежное вознаграждение как стимул вакцинации от коронавируса.

"Я предлагал: почему мы не можем всем пенсионерам, которые вакцинировались и будут вакцинироваться, дать 1000 гривен за эту вакцинацию. Вы потратите 12 млрд гривен, но вы потратите эти средства абсолютно на благое дело", - добавил Степанов.

Добавим

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусной болезнью будет ухудшаться, и сейчас сделано все, чтобы Украина имела именно такой расклад событий.

В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.

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