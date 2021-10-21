Це ще не межа: Степанов спрогнозував погіршення епідситуації з коронавірусом у найближчий час

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“Антирекорд, який сьогодні понад 22 тисячі, і головне, 546 людей, які загинули від COVID-19 це ще не критична ситуація? Але це ще не межа. Тому, я б розглядав питання вакцинації, як загальну боротьбу COVID-19, в якій не буває неважливих речей. Це й епідеміологічні заходи, і лікувальні процедури, і вакцинація. Тобто, все воно працює лише разом”, - заявив Степанов.

Деталі

За словами колишнього очільника МОЗ, зупинити коронавірусну хворобу без впровадження тотального локдауну не вдасться. Проте, він зазначив, що нинішня влада “зробила все, щоб країна мала найгірший сценарій подій”.

“Щодо до загальнонаціонального локдауну, ми можемо з вами орієнтуватися тільки на заяви, в тому числі, прем’єр-міністра, що його не буде. З точки зору, чи вдасться в інший спосіб зупинити швидкий ураган зростання, на думку найкращих епідеміологів країни, навряд чи. На превеликий жаль, зроблено все, щоб було так”, - додав він.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, - майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу - рекордних 546.

У п’ятницю, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.