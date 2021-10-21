Это еще не предел: Степанов спрогнозировал ухудшение эпидситуации с коронавирусом в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусной болезнью будет ухудшаться, и сейчас сделано все, чтобы Украина имела именно такой расклад событий. Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
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"Антирекорд, который сегодня более 22 тыс., и главное, 546 человек погибли от COVID-19 это еще не критическая ситуация? Но это еще не предел. Поэтому, я бы рассматривал вопрос вакцинации, как общую борьбу COVID-19, в которой не бывает неважных вещей. Это и эпидемиологические мероприятия, и лечебные процедуры, и вакцинация. То есть, все это работает только вместе", - заявил Степанов.
Детали
По словам бывшего главы Минздрава, остановить коронавирусную болезнь без применения тотального локдауна не удастся. Однако, он отметил, что нынешняя власть "сделала все, чтобы страна имела худший сценарий событий".
"Относительно общенационального локдауна, мы можем с вами ориентироваться только на заявления, в том числе, премьер-министра, что его не будет. С точки зрения, удастся ли другим способом остановить быстрый ураган роста, по мнению лучших эпидемиологов страны, вряд ли. К большому сожалению, сделано все, чтобы было так", - добавил он.
Добавим
В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.
В пятницу, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования Киева в условиях "красной" зоны.