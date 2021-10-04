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Вакцинацію пенсіонерів хочуть підтримати окремою "кампанією": наразі щеплені лише 25% з них

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні мають розгорнути окрему кампанію з вакцинації пенсіонерів, адже наразі з 11 мільйонів вакциновано лише близько чверті з них. Про це йшлося на нараді з питань протидії пандемії, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомили УНН в Офісі Президента.

Цитата:

"МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%", - повідомили в ОП.

Зазначається, що Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії “Укрпошти” та представників бізнесу.

Деталі

Окремо Главі держави доповіли про вакцинацію в органах державної влади й серед освітян. На 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень. За минулий тиждень усього було зроблено 722 тис. щеплень від коронавірусу. "Активно відбувається вакцинація серед освітян, зокрема за допомогою спеціальних мобільних груп", - запевняється у повідомленні з наради.

Президент наголосив на необхідності активізації Міністерством охорони здоров’я й Мінінформполітики інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації.

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Додамо

Протягом 3 жовтня в Україні зареєстрували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 092, летальних випадків — 114.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 33 924 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 17 373 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 16 551 людина. 

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