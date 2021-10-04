Вакцинацию пенсионеров хотят поддержать отдельной "кампанией": на сегодня привиты только 25% из них
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине должны развернуть отдельную кампанию по вакцинации пенсионеров, ведь сейчас из 11 миллионов вакцинировано лишь около четверти из них. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия пандемии, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили УНН в Офисе Президента.
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"Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление, убежден Глава государства. Сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%", - сообщили в ОП.
Отмечается, что Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.
Детали
Отдельно Главе государства доложили о вакцинации в органах государственной власти и среди педагогов. На 2 октября средний показатель вакцинированных в органах госслужбы составляет 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок. За прошедшую неделю всего было сделано 722 тыс. прививок от коронавируса. "Активно происходит вакцинация среди педагогов, в том числе с помощью специальных мобильных групп", - заверяют в сообщении с совещания.
Президент подчеркнул необходимость активизации Министерством здравоохранения и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.
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В течение 3 октября в Украине зарегистрировали 4821 новый подтвержденный случай COVID-19. В больницы были госпитализированы 2092, летальных случаев - 114.
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 33 924 человек. Из них первой дозой прививки - 17 373 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) - 16 551 человек.