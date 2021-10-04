Вакцинацию пенсионеров хотят поддержать отдельной "кампанией": на сегодня привиты только 25% из них

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине должны развернуть отдельную кампанию по вакцинации пенсионеров, ведь сейчас из 11 миллионов вакцинировано лишь около четверти из них. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия пандемии, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили УНН в Офисе Президента.