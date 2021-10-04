Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу "просіла" до близько 34 тисяч

Цитата:

"33 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 03 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551 людина", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 330 мобільних бригад, 1 070 пунктів щеплення; 358 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей. Загалом проведено 12 962 507 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.