Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу "просіла" до близько 34 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,7 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 12,9 мільйона щеплень. З них за останню добу - майже 34 тисячі, що на понад третину менше, ніж попереднього дня, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"33 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 03 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551 людина", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 330 мобільних бригад, 1 070 пунктів щеплення; 358 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей. Загалом проведено 12 962 507 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.