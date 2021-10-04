Вакцинация от COVID-19 на выходных: число прививок за сутки "просело" до около 34 тысяч

КИЕВ. 4 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,9 миллиона прививок. Из них за последние сутки - почти 34 тысячи, что более чем на треть меньше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.