Вакцинация от COVID-19 на выходных: число прививок за сутки "просело" до около 34 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,9 миллиона прививок. Из них за последние сутки - почти 34 тысячи, что более чем на треть меньше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"33 924 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021 года. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы - 16 551 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали 330 мобильных бригад, 1070 пунктов прививки; 358 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 771 866 человек. Всего проведено 12 962 507 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.