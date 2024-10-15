Потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину - Шмигаль
Київ • УНН
В Україні вже працюють 83 когенераційні установки потужністю 147,3 МВт. Загалом наявні 182 установки, решту планують встановити до кінця року, особливу увагу приділяють прифронтовим регіонам.
Потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину. Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють, а їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину. Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрита потреба в 239-ти блочно-модульних котельнях загальною потужністю близько 635 МВт. Робота із залучення та встановлення цього й іншого обладнання триває в режимі реального часу. Акцентуємо увагу на 9-ти прифронтових та прикордонних регіонах. Саме їхні потреби закриваємо перш за все
Він зазначив, що зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії.
Нагадаємо
Україна разом з партнерами розгортає мережу малих та середніх когенераційних установок у 32 містах, щоб забезпечити стабільне тепло- та електропостачання для понад 1 мільйона мешканців та 1 000 соціальних об'єктів, підвищуючи стійкість до перебоїв у постачанні електроенергії.