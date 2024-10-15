Потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем наполовину - Шмыгаль
Киев • УНН
В Украине уже работают 83 когенерационные установки мощностью 147,3 МВт. В целом имеются 182 установки, остальные планируют установить до конца года, особое внимание уделяется прифронтовым регионам.
Потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем наполовину. Уже имеются 182 когенерационные установки, из которых 83 работают, а их суммарная мощность 147,3 МВт. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем наполовину. Уже имеются 182 когенерационные установки, из которых 83 работают. Их суммарная мощность 147,3 МВт. Остальное когенерационное оборудование будет установлено до конца этого года. Также покрыта потребность в 239-ти блочно-модульных котельных общей мощностью около 635 МВт. Работа по привлечению и установке этого и другого оборудования продолжается в режиме реального времени. Акцентируем внимание на 9-ти прифронтовых и приграничных регионах. Именно их потребности закрываем прежде всего
Он отметил, что в частности, для Харькова поступило или подтверждено поступление 127 когенерационных и восьми газопоршневых установок, 60 блочно-модульных котельных, 32 мощных генераторов электроэнергии.
Напомним,
Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малых и средних когенерационных установок в 32 городах, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для более 1 миллиона жителей и 1 000 социальных объектов, повышая устойчивость к перебоям в поставках электроэнергии.