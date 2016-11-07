Постраждалий у різанині в Маріуполі втік з лікарні

Сьогодні близько 4:00 в Лівобережному районі Маріуполя між двома компаніями перехожих стався конфлікт, в ході якого один з опонентів дістав ніж. Як результат — один помер на місці, другий — у важкому стані в лікарні був доставлений до лікарні. Третій постраждалий втік з місця події.

За словами місцевих жителів, компанія постраждалих прямувала з нічного клубу до автобусної зупинки, що знаходиться за адресою проспект Перемоги,74.

Там вони зустріли іншу компанію, і в результаті суперечки виникла бійка.

“Сама бійка почалася на зупинці. Постраждалі намагалися втекти у двори. Я в 6 ранку вийшов ща хлібом, бачу — тіло. У вбитого я побачив дірку від ножа в животі і в шиї. Весь в крові. Пожежники дуже довго змивали кров”, — розповів місцевий житель Іван Тихонович.

Також мешканці будинку № 74 розповіли, що загиблий жив в сусідньому будинку № 76 і був переселенцем з Широкиного.

У лікарні кореспонденту УНН повідомили, що другий постраждалий з пораненнями вже вдома. Його рани не смертельні.

“Так, рано вранці до нас поступив чоловік з ножовими пораненнями. Ми привели його в порядок. Але більше лякають не рани, а його психологічний стан. Чоловік в шоці — у нього на очах вбили друга. Сьогодні вдень ​​приїхали його батьки, дружина і дитина, і він пішов своїм ходом додому. Хоча я рекомендував йому залишитися хоча б на добу для медичного спостереження”, — повідомив хірург ЛШМД Олександр Голі-Оглу.

Наразі поліція докладає всіх зусиль із затримання злочинців.

Нагадаємо, повідомлення про те, що по проспекту Перемоги, що в Лівобережному районі міста, знаходиться труп невідомого, надійшло до поліції близько 4:00.