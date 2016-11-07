Пострадавший в резне в Мариуполе сбежал из больницы

Сегодня около 4:00 в Левобережном районе Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. Как результат - один скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Третий пострадавший убежал с места происшествия.

По словам местных жителей, компания пострадавших направлялась из ночного клуба к автобусной остановке, которая находится по адресу проспект Победы, 74.

Там они встретили другую компанию, и в результате спора возникла драка.

"Сама драка началась на остановке. Пострадавшие пытались убежать во дворы. Я в 6 утра вышел за хлебом, вижу - тело. У убитого я увидел дырку от ножа в животе и в шее. Весь в крови. Пожарные очень долго смывали кровь", - рассказал местный житель Иван Тихонович.

Также жильцы дома № 74 рассказали, что погибший жил в соседнем доме № 76 и был переселенцем из Широкино.

В больнице корреспонденту УНН сообщили, что второй пострадавший с ранениями уже дома. Его раны не смертельны.

"Да, рано утром к нам поступил мужчина с ножевыми ранениями. Мы привели его в порядок. Но больше пугаут не раны, а его психологическое состояние. Мужчина в шоке - у него на глазах убили друга. Сегодня днем ​​приехали его родители, жена и ребенок, и он пошел своим ходом домой. Хотя я рекомендовал ему остаться хотя бы на сутки для медицинского наблюдения", - сообщил хирург БСМП Александр Голи-Оглу.

Полиция прилагает все усилия для задержания преступников.

Напомним, сообщение о том, что по проспекту Победы, что в Левобережном районе города, находится труп неизвестного поступило в полицию около 4:00.