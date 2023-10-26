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"Поставитися з розумінням та не лякати людей": у Повітряних силах відреагували на значну цифру пошкоджень на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 186343 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Цифра у близько 1700 пошкоджених об’єктів за результатами повітряної атаки росіян проти ночі 25 жовтня дивує і виглядає страшно для невеликого міста, але пошкодження внаслідок атак місцева влада кожного разу рахує по своєму. Про це сказав в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

"Поставитися з розумінням та не лякати людей": у Повітряних силах відреагували на значну цифру пошкоджень на Хмельниччині

Цитата

«Велика цифра ушкоджень здивувала: більше тисячі помешкань, школи, церкви – страшно виглядає для невеликого міста. Звісно, якщо у повітрі збивається ракета чи «шахед», то вибуховою хвилею та уламками можуть бути пошкоджені вікна та покрівлі. Можливо, кожен по своєму рахує, можливо керівникам населених пунктів потрібно буде потім надавати фінансову допомогу власникам пошкоджених будівель. Треба з розумінням віднестися до цієї цифри пошкоджень, щоб не лякати людей страшними цифрами. Летіло 11 «шахедів», і не всі з них долетіли до Хмельниччини», - сказав Юрій Ігнат.

Деталі

Він також пояснив, що після виявлення та захоплення повітряну ціль намагаються відразу збити, і це може статися у будь-якій точці, у тому числі в межах населеного пункту. Тому людям потрібно перебувати в укритті під час повітряної тривоги. За його словами, засоби ППО неможливо розмістити перед містами, бо потрібно буде збільшити радіус роботи і їх не вистачить для захисту важливих об’єктів.

Він нагадав, що ворог вже не вперше намагається атакувати об’єкти енергетики, у тому числі інфраструктуру атомних станцій та підстанції, від яких залежить життєдіяльність атомних блоків, як це сталося учора вночі на Хмельниччині.

Нагадаємо

Унаслідок російського удару по Хмельницькій області в ніч проти 25 жовтня пошкоджені вікна будівель на майданчику Хмельницької АЕС. За підрахунками Хмельницької ОВА, усього було уражено 1760 об'єктів інфраструктури: 282 багатоквартирних і 1404 приватних будинків, 74 об'єкти соціальної інфраструктури, 41 навчальний заклад, 6 об'єктів охорони здоров’я, 14 закладів культури та дві церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мішенню була Хмельницька АЕС: Зеленський відреагував на нічну атаку дронів

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