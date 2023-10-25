Хмельниччина: через нічну атаку рф пошкоджені майже дві тисячі об’єктів соціальної інфраструктури — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. 1760 об’єктів соціальної інфраструктури були пошкоджені в Шепетівському районі через нічну атаку росіян по Хмельниччині. Про наслідки ворожого обстрілу розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає УНН.
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“Підраховано таких об’єктів у кількості 1760 об’єктів: багатоквартирних будинків — 282; приватних домоволодінь — 1404; об’єктів соціальної інфраструктури — 74, з них освітянських — 41, медицини — 6, закладів культури — 14 та дві церкви”, — назвав цифри перший заступник начальника ОВА Cергій Тюрін.
Деталі
Збитки від нічної ворожої атаки по Шепитівському районі підрахували комісії у постраждалих громадах. Звітували на засіданні штабу області.
“Спільними зусиллями ми впораємось зі всіма негараздами та все відбудуємо” — наголосив посадовець.
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Нагадаємо
Уночі армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС. Загалом російські війська атакують Хмельницьку область четверту ніч поспіль, після чергової нічної атаки постраждали 16 людей.