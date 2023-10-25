Ворог атакує Хмельниччину четверту ніч поспіль, у 16 постраждалих нетяжкі поранення - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська атакують Хмельницьку область четверту ніч поспіль, після чергової нічної атаки постраждали 16 людей, але їхні поранення не тяжкі. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у середу в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.
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"Четверта ніч, як ворог атакує Хмельниччину, і цього разу сили ППО знову активно працювали, збиті ворожі цілі у Шепетівському районі, збиті ворожі цілі також впали, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватні домоволодіння, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти комунальної власності, автівки. Звернулися по медичну допомогу 16 людей, і пошкодження ці носять характер ураження від вибухової хвилі, від порізів склом, тому це не важкі поранення, усім надано першочергову медичну допомогу, і складних, тяжких поранень дані люди не мають", - сказав Тюрін.
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Зі слів голови ОВА, він уже провів засідання штабу для ліквідації наслідків події, визначено обсяги і напрямки робіт, сформовано перелік першочергових завдань - зокрема, обстеження пошкоджень і визначення потреб.
"У нас є об'єкти критичної інфраструктури, ворог зараз готується до того, щоб, як і минулого року позбавити нас світла, позбавити нас тепла, разом з тим у нас є Збройні сили України, які регулярно роблять дуже болісні удари по ворогу, і для того вони шукають можливості нанести удар у відповідь. Це вже не перша атака така по Хмельниччині, і вони тривають вже багато місяців", - прокоментував при цьому Тюрін те, чому ворог атакує Хмельниччину уже не першу ніч поспіль.
Нагадаємо
Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, у місті Славута на Хмельниччині внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.