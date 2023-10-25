Ворог атакує Хмельниччину четверту ніч поспіль, у 16 постраждалих нетяжкі поранення - ОВА

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"Четверта ніч, як ворог атакує Хмельниччину, і цього разу сили ППО знову активно працювали, збиті ворожі цілі у Шепетівському районі, збиті ворожі цілі також впали, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватні домоволодіння, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти комунальної власності, автівки. Звернулися по медичну допомогу 16 людей, і пошкодження ці носять характер ураження від вибухової хвилі, від порізів склом, тому це не важкі поранення, усім надано першочергову медичну допомогу, і складних, тяжких поранень дані люди не мають", - сказав Тюрін.

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Зі слів голови ОВА, він уже провів засідання штабу для ліквідації наслідків події, визначено обсяги і напрямки робіт, сформовано перелік першочергових завдань - зокрема, обстеження пошкоджень і визначення потреб.

"У нас є об'єкти критичної інфраструктури, ворог зараз готується до того, щоб, як і минулого року позбавити нас світла, позбавити нас тепла, разом з тим у нас є Збройні сили України, які регулярно роблять дуже болісні удари по ворогу, і для того вони шукають можливості нанести удар у відповідь. Це вже не перша атака така по Хмельниччині, і вони тривають вже багато місяців", - прокоментував при цьому Тюрін те, чому ворог атакує Хмельниччину уже не першу ніч поспіль.

Нагадаємо

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, у місті Славута на Хмельниччині внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.