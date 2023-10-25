Враг атакует Хмельницкую область четвертую ночь подряд, у 16 пострадавших нетяжелые ранения - ОВА

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"Четвертая ночь, как враг атакует Хмельницкую область, и на этот раз силы ПВО снова активно работали, сбиты вражеские цели в Шепетовском районе, сбитые вражеские цели также упали, в результате взрывной волны повреждены частные домовладения, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, объекты коммунальной собственности, автомобили. Обратились за медицинской помощью 16 человек, и повреждения эти носят характер поражения от взрывной волны, от порезов стеклом, поэтому это не тяжелые ранения, всем оказана первоочередная медицинская помощь, и сложных, тяжелых ранений данные люди не имеют", - сказал Тюрин.

Детали

По словам главы ОВА, он уже провел заседание штаба для ликвидации последствий происшествия, определены объемы и направления работ, сформирован перечень первоочередных задач - в частности, обследование повреждений и определение потребностей.

"У нас есть объекты критической инфраструктуры, враг сейчас готовится к тому, чтобы, как и в прошлом году лишить нас света, лишить нас тепла, вместе с тем у нас есть Вооруженные силы Украины, которые регулярно делают очень болезненные удары по врагу, и для того они ищут возможности нанести ответный удар. Это уже не первая атака такая по Хмельницкой области, и они продолжаются уже много месяцев", - прокомментировал при этом Тюрин то, почему враг атакует Хмельницкую область уже не первую ночь подряд.

Напомним

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в городе Славута Хмельницкой области в результате падения обломков БПЛА повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили. Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.