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Враг атакует Хмельницкую область четвертую ночь подряд, у 16 пострадавших нетяжелые ранения - ОВА

Киев • УНН

 • 110792 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские войска атакуют Хмельницкую область четвертую ночь подряд, после очередной ночной атаки пострадали 16 человек, но их ранения не тяжелые. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в среду в эфире "Радио Свобода", пишет УНН.

Враг атакует Хмельницкую область четвертую ночь подряд, у 16 пострадавших нетяжелые ранения - ОВА

Цитата

"Четвертая ночь, как враг атакует Хмельницкую область, и на этот раз силы ПВО снова активно работали, сбиты вражеские цели в Шепетовском районе, сбитые вражеские цели также упали, в результате взрывной волны повреждены частные домовладения, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, объекты коммунальной собственности, автомобили. Обратились за медицинской помощью 16 человек, и повреждения эти носят характер поражения от взрывной волны, от порезов стеклом, поэтому это не тяжелые ранения, всем оказана первоочередная медицинская помощь, и сложных, тяжелых ранений данные люди не имеют", - сказал Тюрин.

Детали

По словам главы ОВА, он уже провел заседание штаба для ликвидации последствий происшествия, определены объемы и направления работ, сформирован перечень первоочередных задач - в частности, обследование повреждений и определение потребностей.

"У нас есть объекты критической инфраструктуры, враг сейчас готовится к тому, чтобы, как и в прошлом году лишить нас света, лишить нас тепла, вместе с тем у нас есть Вооруженные силы Украины, которые регулярно делают очень болезненные удары по врагу, и для того они ищут возможности нанести ответный удар. Это уже не первая атака такая по Хмельницкой области, и они продолжаются уже много месяцев", - прокомментировал при этом Тюрин то, почему враг атакует Хмельницкую область уже не первую ночь подряд.

Напомним

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в городе Славута Хмельницкой области в результате падения обломков БПЛА повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили. Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

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