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Хмельницкая область: из-за ночной атаки рф повреждены почти две тысячи объектов социальной инфраструктуры — ОВА

Киев • УНН

 • 250942 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. 1760 объектов социальной инфраструктуры были повреждены в Шепетовском районе из-за ночной атаки россиян по Хмельницкой области. О последствиях вражеского обстрела рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает УНН.

Хмельницкая область: из-за ночной атаки рф повреждены почти две тысячи объектов социальной инфраструктуры — ОВА

Цитата

“Подсчитано таких объектов в количестве 1760 объектов: многоквартирных домов — 282; частных домовладений — 1404; объектов социальной инфраструктуры — 74, из них образовательных — 41, медицины — 6, учреждений культуры — 14 и две церкви”, — назвал цифры первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Детали

Убытки от ночной вражеской атаки по Шепытовскому району подсчитали комиссии в пострадавших общинах. Отчитывались на заседании штаба области.

“Совместными усилиями мы справимся со всеми проблемами и все отстроим” — подчеркнул чиновник.

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Напомним

Ночью армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. В общем российские войска атакуют Хмельницкую область четвертую ночь подряд, после очередной ночной атаки пострадали 16 человек.

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