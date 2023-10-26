"Отнестись с пониманием и не пугать людей": в Воздушных силах отреагировали на значительную цифру повреждений на Хмельнитчине

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«Большая цифра повреждений удивила: более тысячи домов, школы, церкви – страшно выглядит для небольшого города. Конечно, если в воздухе сбивается ракета или «шахед», то взрывной волной и обломками могут быть повреждены окна и кровли. Возможно, каждый по своему считает, возможно руководителям населенных пунктов нужно будет потом оказывать финансовую помощь владельцам поврежденных зданий. Надо с пониманием отнестись к этой цифре повреждений, чтобы не пугать людей страшными цифрами. Летело 11 «шахедов», и не все из них долетели до Хмельницкой области», - сказал Юрий Игнат.

Детали

Он также пояснил, что после обнаружения и захвата воздушную цель пытаются сразу сбить, и это может произойти в любой точке, в том числе в пределах населенного пункта. Поэтому людям нужно находиться в укрытии во время воздушной тревоги. По его словам, средства ПВО невозможно разместить перед городами, потому что нужно будет увеличить радиус работы и их не хватит для защиты важных объектов.

Он напомнил, что враг уже не впервые пытается атаковать объекты энергетики, в том числе инфраструктуру атомных станций и подстанции, от которых зависит жизнедеятельность атомных блоков, как это произошло вчера ночью в Хмельницкой области.

Напомним

В результате российского удара по Хмельницкой области в ночь на 25 октября повреждены окна зданий на площадке Хмельницкой АЭС. По подсчетам Хмельницкой ОГА, всего было поражено 1760 объектовинфраструктуры: 282 многоквартирных и 1404 частных домов, 74 объекта социальной инфраструктуры, 41 учебное заведение, 6 объектов здравоохранения, 14 учреждений культуры и две церкви.



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