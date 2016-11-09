Посол США у РФ поки не знає про подальші рішення щодо санкцій проти Росії

"Я не знаю, яке рішення зараз існує, це стосується як діючої, так і майбутньої адміністрації", - сказав Дж.Теффт.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи продовжать США як і раніше вважати РФ "загрозою", дипломат зазначив, що "поки нічого стверджувати не можна".

"Поки не підраховані голоси, не можна сказати, хто переміг. Обидва кандидати говорили певні речі з приводу Росії. Але вони поки ще не обговорили зі своїми радниками найбільш складні питання, виклики, з якими нам доведеться зіткнутися. Зараз в перехідний період це все буде обговорюватися", - сказав Дж.Теффт.

Вибори президента проходили в США 8 листопада за двоступеневою системою. Спочатку - всенародне голосування в 50 штатах окремо. Переможець в кожному штаті забирає собі всі голоси так званих вибірників, кількість яких дорівнює кількості округів з виборів в конгрес. Для перемоги необхідно 270 голосів вибірників з 538. Виборці формально проголосують за кандидатів у президенти 19 грудня, а конгрес затвердить результати голосування 6 січня 2017 року.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.