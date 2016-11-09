Посол США у РФ поки не знає про подальші рішення щодо санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Посол США в РФ Джон Теффт заявив, що поки не знає, яке рішення нинішня або майбутня адміністрація США прийме щодо санкцій проти Росії. Про це американський дипломат сказав, відповідаючи на питання, чи варто очікувати змін у політиці санкцій відносно РФ при майбутній адміністрації, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Я не знаю, яке рішення зараз існує, це стосується як діючої, так і майбутньої адміністрації", - сказав Дж.Теффт.
При цьому, відповідаючи на запитання, чи продовжать США як і раніше вважати РФ "загрозою", дипломат зазначив, що "поки нічого стверджувати не можна".
"Поки не підраховані голоси, не можна сказати, хто переміг. Обидва кандидати говорили певні речі з приводу Росії. Але вони поки ще не обговорили зі своїми радниками найбільш складні питання, виклики, з якими нам доведеться зіткнутися. Зараз в перехідний період це все буде обговорюватися", - сказав Дж.Теффт.
Вибори президента проходили в США 8 листопада за двоступеневою системою. Спочатку - всенародне голосування в 50 штатах окремо. Переможець в кожному штаті забирає собі всі голоси так званих вибірників, кількість яких дорівнює кількості округів з виборів в конгрес. Для перемоги необхідно 270 голосів вибірників з 538. Виборці формально проголосують за кандидатів у президенти 19 грудня, а конгрес затвердить результати голосування 6 січня 2017 року.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.