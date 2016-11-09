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Посол США в РФ пока не знает о дальнейших решениях относительно санкций против России

Посол США в РФ пока не знает о дальнейших решениях относительно санкций против России

Киев • УНН

 • 8160 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посол США в РФ Джон Теффт заявил, что пока не знает, какое решение нынешняя или будущая администрация США примет по санкциям против России. Об этом американский дипломат сказал, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменений в политике санкций в отношении РФ при будущей администрации, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я не знаю, какое решение сейчас существует, это касается как действующей, так и будущей администрации", - сказал Дж.Теффт.

При этом, отвечая на вопрос, продолжат США по-прежнему считать РФ "угрозой", дипломат отметил, что "пока ничего утверждать нельзя".

"Пока не подсчитаны голоса, нельзя сказать, кто победил. Оба кандидата говорили некоторые вещи по поводу России. Но они пока еще не обсудили со своими советниками наиболее сложные вопросы, вызовы, с которыми нам придется столкнуться. Сейчас в переходный период это все будет обсуждаться ", - сказал Дж.Теффт.

Выборы президента проходили в США 8 ноября по двухступенчатой ​​системе. Сначала - всенародное голосование в 50 штатах отдельно. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, количество которых равно количеству округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Избиратели формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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