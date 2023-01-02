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Посол Польщі в ООН: "Війна в Україні є світовою"

Посол Польщі в ООН: "Війна в Україні є світовою"

Київ • УНН

 • 528352 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський в інтерв'ю PAP заявив, що коли йдеться про наслідки та вплив на економіку та світову політику, війна в Україні є світовою, передає УНН

Цитата

"Хоча російсько-українська війна має регіональний, обмежений військовий вимір, це також світова війна з точки зору наслідків і впливу на економіку та глобальну політику", - сказав він і додав, що наслідками повномасштабного вторгнення росії є інфляція, борг, ціни на продовольство та енергію.

Деталі

За словами Щерського, йовірно, російський диктатор врахував ці фактори, коли вирішив вторгнутися. Він додав, що москва не воює з Україною, а бореться за те, щоб "змінити структуру міжнародних відносин та підірвати домінування західного світу і його принципи".

"Ці широкі наслідки війни були, в цьому розрахунку, на з одного боку, щоб зробити світ неспроможним протистояти російській агресії й відпустити Україну, або під тиском суспільств внаслідок економічних наслідків війни швидко припинити свою підтримку", – аналізує дипломат.

Посол зауважив, що попри заслужену критику ООН за її безсилля щодо війни, минулого року було зроблено ряд важливих кроків і рішень. Про це свідчать, зокрема, три резолюції, прийняті переважною більшістю голосів Генеральною Асамблеєю, в яких засуджується російська агресія, спроба анексії українських територій та підтримується ідея військових репарацій для України.

"Саме ООН, – жодна інша організація не має такої влади – визначила юридичну та політичну природу того, з чим ми маємо справу. Це матиме фундаментальне значення в майбутньому при визначенні умов миру", – сказав дипломат.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву про потребу виключення рф з Ради Безпеки ООН та ООН у цілому. Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН.

У МЗС Естонії заявили, що питання про виключення рф з членства в Раді Безпеки ООН наразі не є перспективним.

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