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Посол Польши в ООН: "Война в Украине являеться мировой"

Киев • УНН

 • 528352 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский в интервью PAP заявил, что когда речь идет о последствиях и влиянии на экономику и мировую политику, война в Украине является мировой, передает УНН

Цитата

"Хотя российско-украинская война имеет региональное, ограниченное военное измерение, это также мировая война с точки зрения последствий и влияния на экономику и глобальную политику", - сказал он и добавил, что последствиями полномасштабного вторжения рф являются инфляция, долг, цены на продовольствие и энергию.

Детали

По словам Щерского, вероятно, российский диктатор учел эти факторы, когда решил вторгнуться. Он добавил, что москва не воюет с Украиной, а борется за то, чтобы "изменить структуру международных отношений и взорвать доминирование западного мира и его принципы".

"Эти широкие последствия войны были, в этом расчете, с одной стороны, чтобы сделать мир неспособным противостоять российской агрессии и отпустить Украину, или под давлением обществ вследствие экономических последствий войны быстро прекратить свою поддержку", – анализирует дипломат.

Посол отметил, что несмотря на заслуженную критику ООН за ее бессилие по поводу войны, в прошлом году был сделан ряд важных шагов и решений. Об этом свидетельствуют три резолюции, принятые подавляющим большинством голосов Генеральной Ассамблеей, в которых осуждается российская агрессия, попытка аннексии украинских территорий и поддерживается идея военных репараций для Украины.

"Именно ООН, – ни одна другая организация не имеет такой власти – определила юридическую и политическую природу того, с чем мы имеем дело. Это будет иметь фундаментальное значение в будущем при определении условий мира", – сказал дипломат.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения россии из Совета Безопасности ООН и ООН в целом. Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.

В МИД Эстонии заявили, что вопрос об исключении рф из членства в Совете Безопасности ООН пока не является перспективным.

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