Посадовця Укрзалізниці судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На Одещині службовця регіональної філії "Укрзалізниці" судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає УНН.
"Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з виробничих підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця", підозрюваної у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", – йдеться в повідомленні.
В прокуратурі нагадали, що через халатне ставлення до зберігання майна на держпідприємстві утворилась нестача матеріалів верхньої будови колії на понад півмільйона гривень.
Як повідомляв УНН, СБУ задокументувала мільйонні розкрадання коштів АТ “Укрзалізниця” через закупівлю неякісних запчастин, завезених контрабандою з РФ.
Нагадаємо, 21 липня СБУ та ДФС проводили низку обшуків на об’єктах “Укрзалізниці”.